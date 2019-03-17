Гараничев отказался от общения с журналистами после последней гонки на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 17 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от общения с журналистами после заключительной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде, передает корреспондент ТАСС.

В масс-старте, который завершал соревновательную программу турнира, 31-летний биатлонист лидировал в гонке перед заключительной, четвертой стрельбой, однако после допустил четыре промаха и лишил себя возможности бороться за медали.

Ради подготовки к масс-старту Гараничев отказался от участия в субботней эстафетной гонке, что вынудило тренерский штаб ставить в команду дебютанта чемпионата мира Никиту Поршнева, который неудачно выступил на своем этапе. В итоге в эстафете сборная России заняла третье место.

В Эстерсунде Гараничев, который является призером Олимпиады в Сочи, также отметился тем, что прошел лишний круг во время гонки преследования, что лишило его возможности побороться за бронзовую награду.

Еще один российский участник масс-старта, Александр Логинов, также не смог пообщаться с журналистами после гонки, поскольку его забрали на допинг-контроль. В гонке он занял четвертое место. На чемпионате мира он отказался от общения с журналистами до конца турнира.