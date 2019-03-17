Семин: ФК "Локомотив" напомнил о своих амбициях на высокие места по итогам сезона

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива", одержав победу над "Краснодаром", напомнили о своих амбициях на верхние места в турнирной таблице в текущем сезоне чемпионата России. Такое мнение высказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В воскресенье действующий чемпион России по футболу "Локомотив" победил "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД- Арене" в Москве.

"Рановато нас списали из борьбу за верхние места, но мы о себе напомнили хорошей игрой", - сказал Семин.

Он отметил, что футболисты "Локомотива" провели одну из лучших игр в этом сезоне. "Сегодня был баланс атакующих и оборонительных действий. На мой взгляд, мы закономерно выиграли этот матч", - добавил Семин.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" поднялся на третье место, в активе команды 35 очков после 20 матчей.

Следующий тур РПЛ пройдет после перерыва на матчи сборных. "Краснодар" 31 марта дома сыграет с махачкалинским "Анжи", днем ранее "Локомотив" в гостях встретится с московским "Динамо".