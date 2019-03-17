Скопинцев: усталость после Лиги Европы сказалась на игре "Краснодара" против "Локомотива"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" после выступления в Лиге Европы были физически и морально уставшими в матче 20-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом". Таким мнением с журналистами после игры поделился защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев.

В воскресенье "Краснодар" в гостях проиграл "Локомотиву" со счетом 0:1. 14 марта краснодарская команда в рамках 1/8 финала Лиги Европы дома сыграла с испанской "Валенсией" вничью со счетом 1:1, завершив выступление в борьбе за титул.

"Усталость сказалась как на физическом, так и на моральном состоянии, ведь играть на третий день после Лиги Европы не так просто. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате, думаю, мы займем хорошее, высокое место. Мы хорошо комбинировали, но это футбол, что-то получается, что-то нет. Результат, я думаю, больше ничейный, тем более самый острый момент был у нас в начале игры, но футбольный бог так распорядился, значит, в следующий раз выиграем", - заявил Скопинцев.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" вышел на третье место, "Краснодар" опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают "Краснодар" по дополнительным показателям (личные встречи).