Регбист сборной России Гаджиев считает, что команда прибавила в открытой игре

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби при новом тренер Лине Джонсе прибавила в открытой игре. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал вице-капитан сборной России Тагир Гаджиев.

В заключительном матче чемпионата Европы россияне уступили команде Грузии со счетом 6:22. Сборная России заняла четвертое место на турнире, грузинская команда победила в чемпионате Европы.

"У грузинской команды было преимущество в схватке, которое они реализовали, и погода была им на руку. Было много потерь мяча, как у них, так и у нас. Они толкались, зарабатывали штрафные, за счет этого создали преимущество, - сказал Гаджиев. - Это игроки хорошего уровня, и сегодня они делали то, что делают всегда на международном уровне. Но я бы не сказал, что они сильнее в открытой игре, думаю, в открытой они бы ничего не показали".

"Мы однозначно прибавили в игре ногой, в набегании, в открытой игре. В начале чемпионата у нас были какие-то проблемы с молами, сейчас даже с грузинскими молами мы справились на отлично, - добавил игрок. - Тактика на второй тайм сегодня у нас оставалась такая же, как и на первый, но были небольшие ошибки".