Щербань: российские регбисты оказались слабее грузин в матче чемпионата Европы

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России по регби оказалась слабее грузинской команды в матче чемпионата Европы. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал регбист сборной России Алексей Щербань.

В заключительном матче турнира россияне уступили команде Грузии со счетом 6:22. Сборная России заняла четвертое место на турнире, грузинская команда победила в соревнования чемпионате Европы.

"Погода, конечно, внесла свои коррективы. Грузины воспользовались своим преимуществом в назначаемой схватке, это привело к их попыткам. Мы ошибались в своих 50 метрах, а на стороне грузин была их сильная схватка. На данный момент мы, к сожалению, оказались слабее, они нас перетолкали и занесли попытки", - сказал Щербань.

"Конечно, нам есть над чем работать нам, к сожалению, не смогли сегодня переломить ход игры. Сборная России не может выиграть у грузин 26 лет, это очень обидно. Будем настраиваться на следующие матчи, руки никто не опускает, будем биться и доказывать", - отметил игрок.

Щербань добавил, что российскую команду не устраивает четвертое место в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы. "Нас такой результат [четвертое место] не устраивает. Судя по статистике, мы прибавили в игре, но проиграли в матчах с испанцами и румынами. Оправданий мы не ищем, но будем стремиться бороться только за победу", - сказал спортсмен.

Капитан сборной России Василий Артемьев считает, что команда неплохо защищалась в матче против грузин.

"Единственное преимущество, которое сегодня было у грузин, это силы в назначаемых схватках. Мы неплохо защищались, вынуждали соперника ошибаться. То преимущество, которое получали грузины после своих и наших схваток, оказывало давление на нашу сборную. Во втором тайме мы сидели на своей половине поля", - сказал Артемьев.

"Своей монотонной работой грузинская команда набирала очки и получила результат. В остальном сегодня играли достаточно равные команды", - добавил игрок.

Нападающий сборной России Андрей Гарбузов заявил, что команда старается играть в быстрое регби.

"Мы стараемся теперь играть в быстрое регби, больше перемещаться по полю. Важны интенсивность и физика, тренеры делают на них акцент, - сказал Гарбузов. - Впереди Кубок мира, все игроки хотят попасть на него, а поедет только 31 человек. Все бьются сейчас за место в составе".

"Конечно, думали об этой проигрышной серии против сборной Грузии. Я вот уже с 2006 года выиграть не могу, вроде бы должен быть тестовый матч с грузинами в августе в России, будем к этой игре готовиться, давать бой", - сказал он.

"Очень сильно мы, нападающие, готовились к этой игре. Молы грузин мы остановили, а в том, что касается схваток, в первом тайме получилось, а во втором - нет. Будем работать дальше. Зато в защите сегодня хорошо сыграли, все молодцы, старались, летели в ноги, защищали каждый сантиметр своего поля", - добавил игрок.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.