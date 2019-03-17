Идову: футболисты "Локомотива" были хорошо готовы к матчу против "Краснодара"

"Мы разбирали матчи соперника и были готовы, результат это показал. "Краснодар" показывает симпатичную игру в чемпионате России, у игроков хорошее взаимодействие. Нам не удалось реализовать другие моменты из-за обидных мелочей. Очень важно, что мы сумели сыграть надежно в обороне и сохранили победу", - заявил Идову.

14 марта краснодарская команда в рамках 1/8 финала Лиги Европы дома сыграла с "Валенсией" вничью со счетом 1:1 и завершила выступление в турнире. "На их более пассивную игру могло повлиять поражение игре с "Валенсией", но в "Краснодаре" играют профессионалы. Негативно могли сказаться и высказывания по поводу их серии без побед, но нам было важно абстрагироваться от всего этого и сыграть хорошо", - отметил Идову.

После 20 туров "Локомотив" набрал 35 очков и занимает третье место. "Краснодар", имея аналогичные показатели, располагается на одну строчку ниже из-за дополнительных показателей (личные встречи). Лидером чемпионата России является санкт-петербургский "Зенит", а активе которого 40 баллов после 20 встреч. "Позиция "темной лошадки" изначально хороша - за командой пристально не следят, она аккуратно набирает очки и поднимается наверх. Именно к этому нам нужно стремиться", - заключил футболист.