Ярошенко назвал лотереей прошедший масс-старт на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Мужская гонка с общего старта на чемпионате мира превратилась в лотерею из-за погоды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш занял первое место в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде. Четвертым финишировал россиянин Александр Логинов. Евгений Гараничев, лидировавший в гонке до четвертого огневого рубежа, допустил четыре промаха на заключительном рубеже и занял 16-е место.

"Близка была медаль, и так было отрадно на душе до третьего рубежа у Евгения Гараничева, на четвертом Александр Логинов порадовал, но осадок остался, - сказал Ярошенко. - Такая удивительная, фееричная, непредсказуемая гонка, лидеры мгновенно менялись. Сильный ветер был, все плохо стреляли, получилась просто лотерея на последнем рубеже, всего несколько человек отстреляли без штрафа, а кому-то удалось с одним штрафом пройти".

"Тот же Виндиш без промахов отстрелял и такой подарок получил. Евгений все правильно сделал, ему не надо было ждать", - добавил Ярошенко.

Следующие старты пройдут на заключительном этапе Кубка мира, который состоится в норвежском Холменколлене 21-24 марта.