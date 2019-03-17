Квартальнов: "Локомотив" сделал большой шаг вперед, обыграв СКА в матче КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Локомотива" сделали большой шаг вперед, обыграв санкт-петербургский СКА в третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов.

В воскресенье ярославский "Локомотив" обыграл санкт- петербургский СКА со счетом 3:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

"Мы сделали большой шаг вперед в победном матче со СКА. Ребята понимают, что можно играть с кем угодно. Была быстрая контактная игра, хорошо, что забили первые, готовимся к следующей игре", - сказал Квартальнов.

Также главный тренер "Локомотива" отметил, что нападающий ярославцев Петри Контиола, получивший травму по ходу регулярного сезона, вернется в строй по ходу серии против СКА. "Что касается Контиолы, то я надеюсь, что он будет играть", - сказал Квартальнов.

Главный тренер СКА Илья Воробьев отметил, что его команде не хватило упорства в атакующих действиях. "Была жесткая игра, ориентированная на моменты, нужно было вколачивать с мясом и кровью. Нужно было больше идти на пятак и забивать", - сказал Воробьев.

Первый и второй матчи команд завершились победами СКА. Счет в серии стал 2-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 19 марта на домашней площадке "Локомотива".