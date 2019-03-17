Тренер ХК "Динамо" Крикунов не может найти объяснения слабой результативности команды

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главному тренеру московского хоккейного клуба "Динамо" Владимиру Крикунову неизвестны причины слабой результативности в матчах четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Об этом Крикунов в воскресенье рассказал на пресс-конференции после третьей игры.

"Динамо" в воскресенье дома проиграло ЦСКА со счетом 0:4 в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В трех играх серии бело-голубые забросили одну шайбу.

"Мы, к сожалению, вновь не забросили ни одной шайбы. А за три игры наши нападающие лишь раз отличились, этого недостаточно для успеха, - подчеркнул специалист. - Мне неизвестны причины происходящего. Мы и связки в тройках меняем, но к нужному результату это не приводит".

Крикунов признался, что не видел эпизода, в котором один из ведущих форвардов ЦСКА Кирилл Капризов получил удар в челюсть от форварда бело-голубых Игоря Макарова, Капризов не вышел на лед в третьем периоде.

"Жестко играют все, и против нас действуют жестко, - отметил тренер. - Я не видел эпизода с Капризовым, но, считаю, что в таких играх не нужны грязные силовые приемы. Хулиганить не нужно, это ни к чему хорошему не приведет".

Защитник "Динамо" Андрей Миронов не считает, что команда играет грязно в матче с ЦСКА. "Это хоккей, мы играем до конца, - сказал он. - Мы за Капризовым не охотимся, не ловим его. Это и видно по игре".

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 20 марта на домашней арене бело- голубых.