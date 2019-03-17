Эксперт: Юрлова-Перхт показала предсказуемый результат на чемпионате мира по биатлону

Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде. Всего в активе сборной России по биатлону три медали чемпионата мира. Ранее Александр Логинов завоевал серебро в спринте, мужская сборная России выиграла бронзу в эстафете.

"Я неоднократно говорил, что две медали нам по силам, а при хорошем раскладе можем и три завоевать - так и получилось, - сказал Васильев. - Как раз я и имел в виду Катю Юрлову, в гонках из четырех рубежей при хорошей стрельбе она в праве рассчитывать на подиум, что и получилось. Поэтому как раз Юрлова для меня показала достаточно предсказуемый результат".

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш занял первое место в масс-старте на чемпионате мира, четвертым финишировал Логинов. Евгений Гараничев, лидировавший в гонке до четвертого огневого рубежа, допустил четыре промаха на заключительном рубеже и занял 16-е место.

"Здесь не без курьеза: Гараничев и Бё, которые пришли первыми, попали в шквалистый ветер, поэтому здесь комментировать сложно, а там, где Виндиш и Логинов стояли, было кратковременное затишье, поэтому они быстро смогли отстрелять на ноль, это лотерея была, но всегда везет сильнейшим. Логинов меня удивил тем, что схлопотал три круга на втором рубеже, не знаю, что случилось, может, тоже не проконтролировал ветер. Кому-то повезло, а кто-то попал в шквал, как все фавориты, а выиграли как раз те, кто совсем не был фаворитом. Но это спорт, тем биатлон и интересен", - подчеркнул Васильев.

Следующие старты пройдут на заключительном этапе Кубка мира, который состоится в норвежском Холменколлене 21-24 марта.