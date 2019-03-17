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Футбол в России

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 43 616 зрителей.

В составе "Спартака" отличился Денис Глушаков (13-я минута), у "Зенита" гол забил Вильмар Барриос (27). Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, не сыгравший в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" (1:2) из-за повреждения, провел весь матч. Кроме того, в игре принял участие голкипер санкт-петербургской команды и сборной России Андрей Лунев, также получивший травму в матче с "Вильярреалом".

"Спартак" не проигрывает "Зениту" на домашнем поле шесть встреч подряд, последний раз санкт-петербургская команда одерживала победу в Москве 30 ноября 2012 года (4:2). Всего команды провели между собой 55-й матч во всех турнирах, "Спартак" одержал 19 побед, "Зенит" выиграл в 20 матчах, еще 16 встреч завершились ничейным результатом. Команды в девятый раз завершили матч со счетом 1:1. Гол Глушакова стал для "Спартака" 1500-м в матчах чемпионатов России.

32-летний полузащитник "Спартака" забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ, до этого он забивал в матче с московским "Локомотивом" (2:1 дома) 2 декабря минувшего года. Всего в чемпионатах России Глушаков отличился в 41-й раз, в составе "Спартака" он забил 21-й гол, сыграв 142 матча. За "Локомотив", в котором Глушаков играл с 2008-го по 2013-й, он забил 20 мячей в 142 матчах.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.

В следующем матче 30 марта "Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Зенит" 31 марта на домашнем поле сыграет с "Оренбургом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20132531-1941
2ЦСКА2096427-1036
3Локомотив20105528-1935
4Краснодар20105534-1735
5Спартак2096525-1933
6Ростов2078517-1229
7Рубин20610418-1928
8Ахмат2076717-1927
9Арсенал2076727-2527
10Оренбург1975720-1826
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал2065919-3123
14Анжи20531210-2918
15Уфа20371014-2316
16Енисей20251312-3511
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