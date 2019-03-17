"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 43 616 зрителей.
В составе "Спартака" отличился Денис Глушаков (13-я минута), у "Зенита" гол забил Вильмар Барриос (27). Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, не сыгравший в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" (1:2) из-за повреждения, провел весь матч. Кроме того, в игре принял участие голкипер санкт-петербургской команды и сборной России Андрей Лунев, также получивший травму в матче с "Вильярреалом".
"Спартак" не проигрывает "Зениту" на домашнем поле шесть встреч подряд, последний раз санкт-петербургская команда одерживала победу в Москве 30 ноября 2012 года (4:2). Всего команды провели между собой 55-й матч во всех турнирах, "Спартак" одержал 19 побед, "Зенит" выиграл в 20 матчах, еще 16 встреч завершились ничейным результатом. Команды в девятый раз завершили матч со счетом 1:1. Гол Глушакова стал для "Спартака" 1500-м в матчах чемпионатов России.
32-летний полузащитник "Спартака" забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ, до этого он забивал в матче с московским "Локомотивом" (2:1 дома) 2 декабря минувшего года. Всего в чемпионатах России Глушаков отличился в 41-й раз, в составе "Спартака" он забил 21-й гол, сыграв 142 матча. За "Локомотив", в котором Глушаков играл с 2008-го по 2013-й, он забил 20 мячей в 142 матчах.
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.
В следующем матче 30 марта "Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Зенит" 31 марта на домашнем поле сыграет с "Оренбургом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|13
|2
|5
|31-19
|41
|2
|ЦСКА
|20
|9
|6
|4
|27-10
|36
|3
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-19
|35
|4
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|34-17
|35
|5
|Спартак
|20
|9
|6
|5
|25-19
|33
|6
|Ростов
|20
|7
|8
|5
|17-12
|29
|7
|Рубин
|20
|6
|10
|4
|18-19
|28
|8
|Ахмат
|20
|7
|6
|7
|17-19
|27
|9
|Арсенал
|20
|7
|6
|7
|27-25
|27
|10
|Оренбург
|19
|7
|5
|7
|20-18
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|12
|Динамо
|20
|5
|8
|7
|18-16
|23
|13
|Урал
|20
|6
|5
|9
|19-31
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|14-23
|16
|16
|Енисей
|20
|2
|5
|13
|12-35
|11