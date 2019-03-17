"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 43 616 зрителей.

В составе "Спартака" отличился Денис Глушаков (13-я минута), у "Зенита" гол забил Вильмар Барриос (27). Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, не сыгравший в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" (1:2) из-за повреждения, провел весь матч. Кроме того, в игре принял участие голкипер санкт-петербургской команды и сборной России Андрей Лунев, также получивший травму в матче с "Вильярреалом".

"Спартак" не проигрывает "Зениту" на домашнем поле шесть встреч подряд, последний раз санкт-петербургская команда одерживала победу в Москве 30 ноября 2012 года (4:2). Всего команды провели между собой 55-й матч во всех турнирах, "Спартак" одержал 19 побед, "Зенит" выиграл в 20 матчах, еще 16 встреч завершились ничейным результатом. Команды в девятый раз завершили матч со счетом 1:1. Гол Глушакова стал для "Спартака" 1500-м в матчах чемпионатов России.

32-летний полузащитник "Спартака" забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ, до этого он забивал в матче с московским "Локомотивом" (2:1 дома) 2 декабря минувшего года. Всего в чемпионатах России Глушаков отличился в 41-й раз, в составе "Спартака" он забил 21-й гол, сыграв 142 матча. За "Локомотив", в котором Глушаков играл с 2008-го по 2013-й, он забил 20 мячей в 142 матчах.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.

В следующем матче 30 марта "Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Зенит" 31 марта на домашнем поле сыграет с "Оренбургом".