{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Симонян назвал справедливым результат матча между "Спартаком" и "Зенитом"

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Результат матча чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" является справедливым. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Российского футбольного союза лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян.

На эту тему
"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

"Спартак" дома сыграл с "Зенитом" вничью в 20-м туре (1:1).

"Счет в игре по делу, ни одна команда не должна огорчаться, "Спартак" играл с лидером, хоть и на своем поле. В силу зрения я не так видел поле, но судья вроде ошибался и в ту, и другую сторону", - отметил 92-летний Симонян.

Под руководством Олега Кононова, возглавившего команду в ноябре, в 2019 году "Спартак" в четырех матчах победил один раз. "Думаю, "Зенит" еще не чемпион. Рядом в таблице ЦСКА: команда лишилась многих лидеров и борется за чемпионство. А в адрес Кононова не надо метать стрел - команда создается не сразу", - сказал Симонян.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 33 очка после 20 матчей. "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Семак: футболисты "Зенита" играли намного лучше "Спартака" в матче чемпионата России
Главный тренер "Зенита" сообщил, что участие вратаря команды Андрея Лунева в матче было под вопросом до последнего момента
Читать полностью