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Футбол в России

Александр Медведев: "Спартак" и "Зенит" показали в плане игры уровень другим клубам РФ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1
Президент "Зенита" Александр Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в плане своей игры должны брать пример с прошедшего в воскресенье матча с участием "Зенита" и "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Александр Медведев.

"Спартак" сыграл с "Зенитом" вничью в 20-м туре чемпионата России (1:1).

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"Досада всегда есть, когда вместо трех очков - одно. Хочу отметить, что игра была в той динамике, которую мы ждем от нашего футбола, когда с первой до последней минуты было движение, желание, азарт, страсть у обеих команд, - сказал Медведев. - Этим и хорош футбол, я думаю, что если другие клубы будут брать пример с сегодняшнего матча, наш футбол будет прогрессировать".

"Зенит" продемонстрировал свои лучшие качества в игре против очень хотевшего выиграть соперника. Я думаю, что обе команды достойны самых лучших слов. А неназначенный 100-процентный пенальти на [Артеме] Дзюбе останется на совести главного арбитра Владимира Москалева", - добавил он.

В следующем матче 30 марта "Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Зенит" 31 марта дома сыграет с "Оренбургом".

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