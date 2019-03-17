Александр Медведев: "Спартак" и "Зенит" показали в плане игры уровень другим клубам РФ

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в плане своей игры должны брать пример с прошедшего в воскресенье матча с участием "Зенита" и "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Александр Медведев.

"Досада всегда есть, когда вместо трех очков - одно. Хочу отметить, что игра была в той динамике, которую мы ждем от нашего футбола, когда с первой до последней минуты было движение, желание, азарт, страсть у обеих команд, - сказал Медведев. - Этим и хорош футбол, я думаю, что если другие клубы будут брать пример с сегодняшнего матча, наш футбол будет прогрессировать".

"Зенит" продемонстрировал свои лучшие качества в игре против очень хотевшего выиграть соперника. Я думаю, что обе команды достойны самых лучших слов. А неназначенный 100-процентный пенальти на [Артеме] Дзюбе останется на совести главного арбитра Владимира Москалева", - добавил он.

В следующем матче 30 марта "Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом", "Зенит" 31 марта дома сыграет с "Оренбургом".