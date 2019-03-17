Сборная России стала семикратным обладателем Кубка мира по вольной борьбе

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе стала победителем Кубка мира - 2019. Турнир состоялся в Якутске в спорткомплексе "Триумф", рассчитанном на 3000 зрителей.
Сборная России приехала на турнир не в основном, но боевом составе - команду представляли Арыйан Тютрин, Муслим Садулаев (весовая категория до 57 кг), Зелимхан Абакаров, Рамазан Ферзалиев (61), Гаджимурад Рашидов, Виктор Рассадин (65), Давид Баев, Анзор Закуев (70), Заурбек Сидаков, Тимур Бижоев (74), Магомед Рамазанов, Хусей Суюнчев (79), Даурен Куруглиев, Владислав Валиев (86), Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов (92), Владислав Байцаев, Расул Магомедов (97), Зелимхан Хизриев, Павел Кривцов (свыше 125).
В силу отсутствия из-за полученной травмы колена олимпийского чемпиона в весе до 97 кг Абдулрашида Садулаева, тренерский штаб сборной назначил капитаном чемпиона мира Сидакова. "Быть капитаном на Кубке мира, конечно, ответственность, но я чувствую себя гордо, потому что у нас самая сильная команда. В сборной сейчас позитивная и боевая атмосфера, один за всех и все за одного", - заявил 23-летний Сидаков.
В первый день россиянам противостояли сборные Кубы и Японии. В первом круге российские борцы оказались сильнее кубинцев со счетом 9:1. Победы одержали представитель якутской школы вольной борьбы Тютрин, а также Рашидов, Баев, Сидаков, Суюнчев, Куруглиев, Курбанов, Байцаев и Хизриев. У кубинцев победу праздновал действующий чемпион мира в весовой категории до 61 кг Йоулис Бонне Родригес, одолевший Зелимхана Абакарова.
Далее состоялась торжественная и запомнившаяся всем своим колоритом церемония открытия, где были представлены народные якутские танцы под традиционную музыку, а почетными гостями церемонии стали глава Якутии Айсен Николаев, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитат (МОК) Ненад Лалович. "Я очень рад, что Кубок мира проводится именно здесь: казалось, что Якутск будет экстремальной площадкой для Кубка мира, но оказалось совсем наоборот. Организация просто фантастическая: зал, церемония открытия, атмосфера - это было настоящей неожиданностью для меня, надеюсь, увидим такие же фантастические поединки", - заявил Лалович по окончании церемонии открытия, высказав желание в дальнейшем проводить соревнования такого масштаба в России.
Восемь лет ожидания
Во втором круге российские борцы победили японцев (8:2), несмотря на упущенное начало - в первых двух схватках поражение потерпели Магомед Садулаев и Зелимхан Абакаров. Последним соперником по группе стала команда Турции, которая не смогла ничего противопоставить россиянам, уступив 0:10. Три победы позволили сборной России занять первое место в группе А и выйти сразу в финал турнира.
В квартете В соревновались команды США, действующие обладатели Кубка мира иранцы, а также команда Монголии. В отличие от группы А, за лидирующую строчку параллельной группы велась серьезная борьба между сборными Ирана и США, по итогу первенствовали иранцы и вышли в финал на команду России, а американцы получили право побороться за третье место со сборной Японии.
Помимо матчей третьего круга во второй день прошли схватки за 7-8, 5-6, 3-4 места и финал турнира. По итогам первых двух противостояний седьмое место забрала себе команда Грузии, победив турков (8:2), а в поединке за пятое место между сборными Кубы и Монголии сильнее оказались кубинцы (6:4). Финал же соревнований стал украшением второго дня: американцы и японцы вплоть до девятой схватки шли вровень, со спортсменов слетали борцовки, однажды на мат даже было выброшено ведро. Американские тяжеловесы оказались сильнее и завоевали бронзовые медали.
"До турнира я ожидал встретиться с восемью лучшими командами мира, что по итогу и получилось. На Кубок мира от США приехали одни из лучших наших борцов, и мы отлично провели время: организация просто отличная, хоть тут и холоднее, чем в США, у меня даже замерзла борода. Но атмосфера тут отличная, очень было приятно, что зрители поддерживают всех спортсменов, независимо от страны", - сказал после схватки представитель сборной США Зейн Резерфорд.
Финал соревнований россияне провели так же уверенно, как и предыдущие схватки турнира. Сильное выступление и подготовка спортсменов, грамотная тактика тренерского штаба и выбор состава на турнир, а также сумасшедшая поддержка домашних трибун принесли россиянам победу в финале со счетом 9:1. Победу России принесли Тютрин, Ферзалиев, Рассадин, Баев, Сидаков, Рамазанов, Куруглиев, Байцаев и Хизриев. В составе сборной Ирана единственный раз торжествовал Мохаммадджавад Эбрахими, победивший Магомеда Курбанова в весе до 92 кг.
Для российских вольников победа в Кубке мира стала седьмой в истории, шесть раз россияне выигрывали дома: в Москве (1992, 2010), Красноярске (2007), Владикавказе (2008), Махачкале (2011) и Якутске (2019). Единственный раз россияне одержали победу за пределами страны в 1998 году в американском Стиллуотере.
Спасибо, Якутск!
По окончании турнира состоялась церемония закрытия и награждение призеров, их награждал лично президент UWW Лалович, который выразил благодарность за организацию турнира.
"Спасибо, болельщики, за то, что помогли организовать такой турнир, а борцам помогли показать их лучшую технику, а также, что представили свой город и свою страну как следует, - сказал Лалович по окончании турнира. - На данный момент не знаю, способен ли Якутск принять в будущем чемпионат мира, но у России будет один-два года, чтобы решить этот вопрос. Сейчас хочется только поблагодарить главу Якутии Айсена Николаева, который создал все условия для UWW, команд, зрителей, судей, тренеров".
Организацию турнира отметил также и Мамиашвили. "Российская сборная в любом составе должна выступать достойно, тем более перед такой искушенной публикой. Столько тепла сердец и труда было вложено в подготовку блестящего зрелища. Хотелось бы подчеркнуть, что во главу угла ставилось создание комфортных условий для команд, и это было сделано", - подвел итоги соревнований Мамиашвили.
Также по мнению президента ФСБР следующим серьезным испытанием для сборной перед предстоящей Олимпиадой-2020 в Токио будет чемпионат мира в Астане. На мировом первенстве, которое пройдет 14-22 сентября, шесть победителей соревнований получат путевки на Олимпиаду в Токио.