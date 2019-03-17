Сборная России стала семикратным обладателем Кубка мира по вольной борьбе

Во втором круге российские борцы победили японцев (8:2), несмотря на упущенное начало - в первых двух схватках поражение потерпели Магомед Садулаев и Зелимхан Абакаров. Последним соперником по группе стала команда Турции, которая не смогла ничего противопоставить россиянам, уступив 0:10. Три победы позволили сборной России занять первое место в группе А и выйти сразу в финал турнира.

Далее состоялась торжественная и запомнившаяся всем своим колоритом церемония открытия, где были представлены народные якутские танцы под традиционную музыку, а почетными гостями церемонии стали глава Якутии Айсен Николаев, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитат (МОК) Ненад Лалович. "Я очень рад, что Кубок мира проводится именно здесь: казалось, что Якутск будет экстремальной площадкой для Кубка мира, но оказалось совсем наоборот. Организация просто фантастическая: зал, церемония открытия, атмосфера - это было настоящей неожиданностью для меня, надеюсь, увидим такие же фантастические поединки", - заявил Лалович по окончании церемонии открытия, высказав желание в дальнейшем проводить соревнования такого масштаба в России.

В первый день россиянам противостояли сборные Кубы и Японии. В первом круге российские борцы оказались сильнее кубинцев со счетом 9:1. Победы одержали представитель якутской школы вольной борьбы Тютрин, а также Рашидов, Баев, Сидаков, Суюнчев, Куруглиев, Курбанов, Байцаев и Хизриев. У кубинцев победу праздновал действующий чемпион мира в весовой категории до 61 кг Йоулис Бонне Родригес, одолевший Зелимхана Абакарова.

В силу отсутствия из-за полученной травмы колена олимпийского чемпиона в весе до 97 кг Абдулрашида Садулаева, тренерский штаб сборной назначил капитаном чемпиона мира Сидакова. "Быть капитаном на Кубке мира, конечно, ответственность, но я чувствую себя гордо, потому что у нас самая сильная команда. В сборной сейчас позитивная и боевая атмосфера, один за всех и все за одного", - заявил 23-летний Сидаков.

В квартете В соревновались команды США, действующие обладатели Кубка мира иранцы, а также команда Монголии. В отличие от группы А, за лидирующую строчку параллельной группы велась серьезная борьба между сборными Ирана и США, по итогу первенствовали иранцы и вышли в финал на команду России, а американцы получили право побороться за третье место со сборной Японии.

Помимо матчей третьего круга во второй день прошли схватки за 7-8, 5-6, 3-4 места и финал турнира. По итогам первых двух противостояний седьмое место забрала себе команда Грузии, победив турков (8:2), а в поединке за пятое место между сборными Кубы и Монголии сильнее оказались кубинцы (6:4). Финал же соревнований стал украшением второго дня: американцы и японцы вплоть до девятой схватки шли вровень, со спортсменов слетали борцовки, однажды на мат даже было выброшено ведро. Американские тяжеловесы оказались сильнее и завоевали бронзовые медали.

"До турнира я ожидал встретиться с восемью лучшими командами мира, что по итогу и получилось. На Кубок мира от США приехали одни из лучших наших борцов, и мы отлично провели время: организация просто отличная, хоть тут и холоднее, чем в США, у меня даже замерзла борода. Но атмосфера тут отличная, очень было приятно, что зрители поддерживают всех спортсменов, независимо от страны", - сказал после схватки представитель сборной США Зейн Резерфорд.

Финал соревнований россияне провели так же уверенно, как и предыдущие схватки турнира. Сильное выступление и подготовка спортсменов, грамотная тактика тренерского штаба и выбор состава на турнир, а также сумасшедшая поддержка домашних трибун принесли россиянам победу в финале со счетом 9:1. Победу России принесли Тютрин, Ферзалиев, Рассадин, Баев, Сидаков, Рамазанов, Куруглиев, Байцаев и Хизриев. В составе сборной Ирана единственный раз торжествовал Мохаммадджавад Эбрахими, победивший Магомеда Курбанова в весе до 92 кг.

Для российских вольников победа в Кубке мира стала седьмой в истории, шесть раз россияне выигрывали дома: в Москве (1992, 2010), Красноярске (2007), Владикавказе (2008), Махачкале (2011) и Якутске (2019). Единственный раз россияне одержали победу за пределами страны в 1998 году в американском Стиллуотере.

Спасибо, Якутск!

По окончании турнира состоялась церемония закрытия и награждение призеров, их награждал лично президент UWW Лалович, который выразил благодарность за организацию турнира.

"Спасибо, болельщики, за то, что помогли организовать такой турнир, а борцам помогли показать их лучшую технику, а также, что представили свой город и свою страну как следует, - сказал Лалович по окончании турнира. - На данный момент не знаю, способен ли Якутск принять в будущем чемпионат мира, но у России будет один-два года, чтобы решить этот вопрос. Сейчас хочется только поблагодарить главу Якутии Айсена Николаева, который создал все условия для UWW, команд, зрителей, судей, тренеров".

Организацию турнира отметил также и Мамиашвили. "Российская сборная в любом составе должна выступать достойно, тем более перед такой искушенной публикой. Столько тепла сердец и труда было вложено в подготовку блестящего зрелища. Хотелось бы подчеркнуть, что во главу угла ставилось создание комфортных условий для команд, и это было сделано", - подвел итоги соревнований Мамиашвили.

Также по мнению президента ФСБР следующим серьезным испытанием для сборной перед предстоящей Олимпиадой-2020 в Токио будет чемпионат мира в Астане. На мировом первенстве, которое пройдет 14-22 сентября, шесть победителей соревнований получат путевки на Олимпиаду в Токио.