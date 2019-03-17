Кононов считает, что судьи матча РПЛ "Спартак" - "Зенит" не допустили грубых ошибок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов считает, что арбитры матча чемпионата России по футболу с "Зенитом" не допускали серьезных ошибок. Такое мнение Кононов высказал на пресс- конференции.

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был Владимир Москалев, который работал на матче первого круга между этими командами (0:0). Во втором тайме Москалев не поставил пенальти за нарушение на нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе, а также не предъявил вторую желтую карточку за фол защитника "Зенита" Игоря Смольникова.

"Откровенных ляпов со стороны судьи не было, но определенные ошибки были", - отметил Кононов.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. В следующем матче красно- белые на выезде сыграют с грозненским "Ахматом" 30 марта.