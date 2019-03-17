Семак: футболисты "Зенита" играли намного лучше "Спартака" в матче чемпионата России

В воскресенье "Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. "Надо поблагодарить команду, которая проявила характер и волю, к сожалению, не получилось победить сегодня, очень хотели. Не получилось войти в игру, спартаковцы успевали накрывать нас. В остальном играли намного лучше, были моменты, жаль, что не победили", - сказал Семак.

Главный тренер "Зенита" сообщил, что участие вратаря команды Андрея Лунева в матче было под вопросом до последнего момента. "Ему большое спасибо за то, что он смог выйти и сыграть. Выносы - не самое сильное качество наших вратарей, есть над чем работать", - сказал тренер.

В летнее трансферное окно "Зенит" приобрел у казанского "Рубина" нападающего Сердара Азмуна, который в составе петербургской команды забил пять мячей в семи матчах во всех турнирах. "Азмуна заменили и по травме тоже, он пропустил всю подготовку, ему сейчас очень тяжело, нужен отдых, его не хватает на 90 минут. Надеюсь, что перерыв пойдет ему на пользу, у него в каждом матче есть моменты, это тот игрок, на которого мы рассчитываем и который разнообразил наши атакующий действия. Нужно работать над реализацией, моменты есть, считаю, что он может забивать еще больше", - добавил главный тренер "Зенита".

Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев, который работал в первой встрече между этими командами. "Для меня изначально было странным решение судейского комитета назначить судью, который получил неудовлетворительную оценку в матче первого круга. По мне, абсолютно чистый был пенальти, [Артем] Дзюба прокинул мяч, был удар в бедро. По моменту с голом - нужно устанавливать VAR [Система видеопомощи арбитрам], чтобы спорных моментов не было", - заключил Семак.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 41 очко после 20 встреч. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 31 марта примет "Оренбург".