Матч "Спартак" - "Зенит" прошел без проблем с точки зрения безопасности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Встреча 20-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" прошла без проблем с точки зрения обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

В воскресенье "Спартак" на "Открытие-Арене" в Москве сыграл с "Зенитом" вничью со счетом 1:1.

"С точки зрения безопасности все было хорошо, для такого матча все прошло просто замечательно. И в этом плане я вспомнил предыдущие матчи "Спартака" и "Зенита". А игра получилась интересной", - сказал Мейтин.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 20 матчей. "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.