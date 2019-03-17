Кононов заявил, что недоволен качеством игры и результатом в матче с "Зенитом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов остался недоволен качеством игры своей команды и результатом встречи 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Об этом он заявил на пресс-конференции

"Результатом недовольны, вторую игру дома сыграли вничью, выигрывая по ходу. Качество футбола хотелось бы лучшего, но вы от меня это будете слышать всегда. Атаки были и у "Зенита", где они могли забивать, и у нас, нам хотелось, чтобы атак соперника было меньше, мы должны работать над этим ответственнее. Ну и, конечно, надо создавать свои моменты и завершать", - отметил Кононов.

"Пока я не вижу, что мы серьезно улучшаем качество игры, но постепенное движение есть, но оно не то, какое хотелось бы на этот момент. Есть определенные причины, состояние команды требует баланса в отборе и в атаке, мы играем более агрессивно, чем в прошлом году, с прессингом. Что касается игры в пас, нам нужно дорабатывать всем вместе, в том числе и тренерскому составу. Нужно выигрывать по 5:0, чтобы я был доволен игрой "Спартака", - добавил главный тренер.

Во втором тайме на замену в составе красно-белых вышли 19-летний Максим Глушенков и 18-летний Наиль Умяров. Оба футболиста впервые появились на поле в составе основной команды. "Этим ребятам по 18-19 лет, им надо давать играть, в целом их игру оцениваю положительно. Если футболист выходит, то он должен усилить игру. Умяров сделал несколько хороших передач, через которые мы выходили в атаку, он справился", - подчеркнул Кононов.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 20 матчей. В следующем матче красно- белые на выезде сыграют с грозненским "Ахматом" 30 марта.