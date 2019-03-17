Чепиков: сборная России выглядела конкурентоспособной на чемпионате мира по биатлону

Россияне завоевали на прошедшем чемпионате мира три медали - Екатерина Юрлова-Перхт выиграла серебро в масс- старте, Александр Логинов завоевал серебро в спринте, мужская сборная России стала третьей в эстафете. В медальном зачете чемпионата мира сборная России заняла седьмое место.

"В целом мы рады призовым местам, сборная выглядела конкурентоспособной, - сказал Чепиков. - Иногда немного не хватало, буквально нескольких миллиметров, как сегодня: у Екатерина Юрловой был один промах на грани, габарит не прошел. Хотелось, чтобы команда была более ровная, чтобы больше наших ребят и девушек выступали в масс-старте, в первой тридцатке, но я думаю, это вопрос времени".

"В мужском масс-старте погодные условия были нестабильные, и такие чемпионы, как Бё, могли допустить пять промахов. Был такой сильный ветер, что выжидать на рубежах лидирующей группе не было смысла. Логинов же отстрелял последнюю стойку в своем фирменном стиле - быстро и точно, едва не поборолся за призовое место. У нас давно не было нескольких медалей, были отдельные успехи, но сейчас команда более стабильная, результаты более конкурентоспособные с лидерами мирового биатлона", - добавил Чепиков.

Чепиков отметил важность наличия лидеров в сборной России. "Логинов и Юрлова - лидеры команды, нужно отдать им должное и за опыт, и за высокую профессиональную подготовку. В команде должны быть лидеры, и хорошо, что они у нас есть, важно, чтобы было за кем тянуться", - подчеркнул Чепиков.

"Прошло чуть больше полугода подготовки с новым тренерским штабом и руководством СБР, за это время очень трудно сделать какие-то кардинальные изменения, но мы рады, что у нас много призовых мест, что климат в команде хороший. Будем дальше продолжать развивать российский биатлон", - заключил Чепиков.