Российские гимнасты выиграли командный Кубок вызова в Германии

ТАСС, 17 марта. Мужская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место на командном Кубке вызова, который прошел в Германии.

Сборная России в составе Дмитрия Ланкина, Ивана Стретовича, Никиты Игнатьева, Ильи Кибартаса и Александра Чичерова по сумме упражнений набрала 170,995 балла. Второе место заняла сборная Германии (168,162 балла), бронзовые награды достались спортсменам из Японии (168,065).

Ранее женская сборная России в составе Александры Щеколдиной, Ангелины Мельниковой, Дарьи Белоусовой, Ангелины Симаковой и Ксении Клименко заняла второе место (159,496). Победителем стала сборная Бразилии (164,396), третье место заняли представительницы Нидерландов (153,763).