Призер Олимпиады Никитин одержал третью победу на профессиональном ринге

ТАСС, 17 марта. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Владимир Никитин одержал третью победу на профессиональном ринге. В рейтинговом 6-раундовом поединке весовой категории до 57,15 кг в Нью-Йорке он выиграл у американца Хуана Тапии по очкам (57:57, 59:55, 59:55).

В послужном списке 28-летнего Никитина теперь 3 победы (ни одного нокаутом), ни одного поражения. Россиянин перешел в профессиональный бокс летом прошлого года, подписав контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

Никитин, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы.

Поединок Никитина и Тапии прошел в андеркарде боя ирландца Майкла Конлана и мексиканца Рубена Гарсии Эрнандеса. Никитин победил Конлана в четвертьфинальном поединке Олимпийских игр 2016 года, сам бой и решение судей относительно его победителя вызвали скандальную реакцию боксерского сообщества и самого ирландского боксера. Впоследствии Конлан неоднократно говорил о том, что судьи совершили ошибку, отдав победу Никитину. Ирландец ныне выступает на профессиональном ринге также под руководством компании Top Rank, промоутеры предполагают организовать поединок между ним и Никитиным через несколько боев.

В послужном списке 26-летнего Тапии 8 побед (3 нокаутом), 3 поражения.