Керлингисты Москалева и Еремин выиграли этап Мирового тура в Венгрии в дабл-миксте

ТАСС, 17 марта. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин заняли первое место на этапе Мирового тура в Будапеште в дабл-миксте. В финале турнира россияне одержали победу над венграми Доротией Паланчей и Жольтом Кишем со счетом 6:5.

Другой российский дуэт Марии Комаровой и Даниила Горячева не пробился в полуфинал.

Соревнования по керлингу в дабл-миксте включены в программу Олимпийских игр, данная дисциплина дебютировала на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Первыми олимпийскими чемпионами стали канадцы Кейтлин Лоус и Джон Моррис, вторыми стали швейцарцы Дженни Перрет и Мартин Риос. Третье место заняли россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, однако позднее из-за положительной допинг-пробы последнего российская команда была лишена бронзовой награды.