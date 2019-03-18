"Калгари" стал первым участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

ТАСС, 18 марта. "Миннесота" проиграла "Айлендерс" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил "Калгари" первым квалифицироваться в плей-офф текущего сезона от Западной конференции.

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Зак Паризе (32-я минута) и Джаред Сперджен (48). У победителей отличились Джордан Эберле (10), Андрес Ли (37) и Брок Нельсон (62).

"Калгари" лидирует в Западной конференции, набрав 95 очков в 72 матчах и уже не опустится ниже восьмой позиции.

Последний раз "Калгари" участвовал в плей-офф НХЛ в сезоне-2016/17, где в первом раунде уступил "Анахайму" со счетом 0-4 в серии. "Калгари" выиграл Кубок Стэнли в 1989 году и еще дважды проигрывал в финале (1986, 2004).

Ранее первым участником плей-офф НХЛ сезона-2018/19 стала "Тампа", которая лидирует в Восточной конференции, набрав 114 очков.