Хоккеист "Питтсбурга" Малкин пропустит около недели из-за травмы

ТАСС, 18 марта. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выбыл на срок около недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Малкин пропустил домашний матч против "Филадельфии", который прошел в ночь на понедельник и завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Как рассказал журналистам главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан, 32-летний россиянин получил травму верхней части тела.

В текущем сезоне Малкин набрал 71 (21 шайба + 50 передач) очко в 66 играх. "Питтсбург" занимает шестое место в таблице Восточной конференции. На текущей неделе команде предстоят выездные матчи с "Каролиной" (20 марта), "Нэшвиллом" (22 марта) и "Далласом" (24 марта). Ранее Малкин достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.