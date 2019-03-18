СМИ: обвиняемый в коррупции глава НОК Японии подаст в отставку 19 марта

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда, которого французские правоохранительные органы обвиняют в коррупции, намерен подать в отставку 19 марта. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 19 марта пройдет собрание НОК, на котором Такэда и объявит о своем решении.

Ранее французские следователи предъявили обвинение в коррупции Такэде. Следствие считает, что победа Токио на выборах столицы Олимпийских игр в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне заполучить голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток. Сам председатель НОК Японии категорически отверг эти обвинения, назвав их немыслимыми.

В 1998 году Такэда занимал должность спортивного директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Нагано. НОК Японии Такэда возглавляет с 2001 года, также в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) он координировал подготовку к трем Олимпиадам (2010, 2014, 2018). В 2012 году чиновник возглавил заявочный комитет Олимпиады-2020, сейчас 71-летний функционер занимает должность вице-президента исполнительного совета Олимпиады.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.