Знарок является одним из четырех кандидатов на пост главного тренера ХК "Спартак"

Жамнов с октября 2018 года исполнял обязанности главного тренера "Спартака". 12 марта он объявил, что не будет продолжать работу на этом посту в следующем сезоне. "Спартак" по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил в серии СКА со счетом 2-4.

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Консультант штаба сборной России Олег Знарок является одним из четырех кандидатов на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и первый вице-президент московского клуба Алексей Жамнов.

"Мы рассматриваем многие кандидатуры на пост главного тренера "Спартака", в том числе и Олега Знарка. На данный момент четыре кандидата, но решение будет не скоро - это процесс не быстрый", - сказал Жамнов.

Знарок возглавлял сборную России в 2014-2018 гг., под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств. Перед чемпионатом мира 2018 года он покинул пост главного тренера, во время мирового первенства он исполнял обязанности консультанта национальной команды.

В период работы в сборной Знарок также руководил петербургским СКА, который возглавлял с 2016 по 2018 год. Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина (дважды с московским "Динамо" и один раз со СКА). С 2006 по 2011 год он являлся главным тренером сборной Латвии.

27 ноября 2018 года Знарок был назначен консультантом штаба национальной сборной России. Отмечалось, что в его обязанности входит подготовка резерва - работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.