Вице-президент "Спартака": любой клуб КХЛ хотел бы видеть своим тренером Знарка

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хотел бы видеть на посту главного тренера Олега Знарка. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент московского "Спартака" Валерий Каменский.

Ранее генеральный директор и первый вице-президент московского клуба Алексей Жамнов сообщил, что Знарок является одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака".

"Любой клуб, не только "Спартак", хочет получить такого высококлассного тренера, как Олег Знарок, который доказал, что умеет работать и побеждать, с огромным опытом, - сказал Каменский. - Естественно, я хотел бы видеть его на посту главного тренера "Спартака", как и любая другая команда хотела бы видеть такого специалиста у себя".

Знарок возглавлял сборную России в 2014-2018 гг., под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств. Перед чемпионатом мира 2018 года он покинул пост главного тренера, во время мирового первенства он исполнял обязанности консультанта национальной команды.

В период работы в сборной Знарок также руководил петербургским СКА, который возглавлял с 2016 по 2018 год. Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина (дважды с московским "Динамо" и один раз со СКА). С 2006 по 2011 год он являлся главным тренером сборной Латвии.

27 ноября 2018 года Знарок был назначен консультантом штаба национальной сборной России. Отмечалось, что в его обязанности входит подготовка резерва - работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.