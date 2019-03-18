{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вяльбе назвала равными шансы Большунова и Клебо на победу в Кубке мира по лыжным гонкам

Перед заключительным этапом спортсменов в общем зачете разделяют 14 очков

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо имеют равные шансы на победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Таким мнением с ТАСС в понедельник по телефону поделилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В воскресенье Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. В общем зачете лидирует Клебо, набравший 1393 очка. Вторым идет Большунов (1379), третьим - норвежец Шур Рёте (852).

"На сегодняшний день шансы Йоханнеса и Саши равны. Сохраняется хорошая спортивная интрига, которая будет держать всех в интересном напряжении до последнего дня соревнований", - заявила Вяльбе.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена Валерьевна
Дзюба будет капитаном сборной России на матче отбора ЧЕ-2020 с бельгийцами
Тренерский штаб пока не определился, кто именно будет защищать ворота национальной команды в матче с бельгийцами
Читать полностью