Гафуров стал соперником Евлоева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Петербурге

ДУШАНБЕ, 18 марта. /ТАСС/. Таджикский боец смешанного стиля (ММА) Муин Гафуров 20 апреля проведет поединок с россиянином Мовсаром Евлоевым в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство "Азия плюс".

Ранее в команде Евлоева сообщили ТАСС, что спортсмен подписал контракт с UFC на бой на турнире в Петербурге.

"Для меня это большая честь. Это мечта, к которой мы шли на протяжении почти восьми лет", - сказал Гафуров. Он отметил, что в UFC уровень бойцов выше и добиться победы будет непросто.

В активе 23-летнего Гафурова 16 побед и два поражения в ММА. В активе 25-летнего Евлоева 10 побед и ни одного поражения. Он также является чемпионом организации М-1 в легчайшем весе.