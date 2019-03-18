Российские фигуристки провели первую тренировку в Японии перед чемпионатом мира

САЙТАМА /Япония/, 18 марта. /ТАСС/. Российские фигуристки и две спортивные пары провели первую тренировку в Сайтаме перед выступлением на чемпионате мира - 2019, который стартовал в понедельник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время тренировочной сессии олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выполнила 17 одиночных прыжков и пять каскадов, допустив только одно падение при выполнении тройного риттбергера. Во время проката произвольной программы спортсменка выполнила все запланированные элементы без падений.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева суммарно выполнила десять одиночных прыжков и шесть каскадов, не допустив ни одного падения в короткой программе. Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выполнила восемь одиночных прыжков, также не допустив падений.

Короткую программу в одиночном катании женщины представят 20 марта (начало - 9:05 мск).

Также в тренировочной сессии в понедельник приняли участие российские пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В ходе выполнения программ Тарасова и Морозов допустили ряд ошибок, Забияко и Энберт же откатались чисто. Соревнования спортивных пар начнутся 20 марта (4:30 мск).

Чемпионат мира завершится 24 марта.