Заявочная книга Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 будет готова до 10 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Свердловские власти подготовят и представят в Международную федерацию университетского спорта (FISU) заявочную книгу Екатеринбурга на проведение летней Универсиады 2023 года до 10 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник департаментом информационной политики Свердловской области.

В начале марта на заседании исполкома FISU было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года.

"Екатеринбург представит в FISU заявочную книгу на проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году до 10 июня. В конце июня она должна быть презентована в федерации", - говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, в ближайшее время будет получено техническое задание на оформление книги. "Мы планируем рассказать об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, большом опыте по организации и проведению крупных международных мероприятий, о наших вузах, колледжах и техникумах, 139 из которых имеют спортивные клубы, в которых занимаются более 57 тыс. студентов, и, наконец, о том, что 2023 год - год 300-летия Екатеринбурга, поэтому проведение Универсиады может стать одним из центральных событий празднования юбилея города", - приводит департамент слова министра.

Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования планируется провести на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.