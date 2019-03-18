Российская премьер-лига выявила 77 нарушителей порядка на матче "Спартак" - "Зенит"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) выявила 77 нарушителей правопорядка на матче 20-го тура между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

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Встреча прошла 17 марта на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:1.

"Мы выявили 77 человек, нарушивших правила поведения. Это 57 болельщиков "Спартака" и 20 болельщиков "Зенита". Составлены протоколы, пока не знаю решения по ним, часть протоколов, возможно, будет отправлена в суд. Был и пронос пиротехнических изделий, и применение пиротехники, люди находились в состоянии опьянения, распивали на стадионе", - сообщил Мейтин.

На матче между "Спартаком" и "Зенитом" присутствовало 43 616 зрителей. "Вспоминая предыдущие матчи, это самый спокойный матч между "Спартаком" и "Зенитом" за последнее время. Спасибо большое "Спартаку", который сделал огромное количество активностей, клубы сделали обращения к болельщикам, это все создало атмосферу праздника", - отметил Мейтин.