Календарь чемпионата России по футболу до конца сезона будет оглашен до 19 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Точный календарь оставшихся матчей чемпионата России по футболу сезона-2018/19 среди команд премьер-лиги будет опубликован до вторника. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

На данный момент точное расписание с датами и временем начала игр составлено до 21-го тура.

"Идет последнее согласование с основным вещателем. Думаю, что сегодня во второй половине дня будет полный календарь, нам нет смысла это держать, но на всякий случай давайте подождем до вторника. Он будет до конца, до 30-го тура, включая перенесенный матч между "Оренбургом" и "Крыльями Советов". Матч молодежного первенства между "Енисеем" и "Ростовом" перенесен на 21 марта по согласованию команд", - пояснил Пышкин.