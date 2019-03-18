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Черчесов: футболист Зобнин приехал в сборную России с переломом кисти

Главный тренер национальной команды отметил, что не все футболисты прибыли в национальную команду здоровыми

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Футболист "Спартака" Роман Зобнин, вызванный в сборную России, заработал перелом кисти в матче с "Зенитом". Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"К сожалению, не все приехали [в сборную] здоровыми. У Зобнина перелом сустава кисти. Будем одевать лангету и смотреть, как это будет выглядеть, а дальше посмотрим", - сказал Черчесов.

Россияне сыграют в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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