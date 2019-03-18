Черчесов: сборная России по футболу не имеет проблем в атаке

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Проблем в атаке сборной России по футболу на данный момент нет. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Станислав Черчесов.
Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет против команды Бельгии в Брюсселе 21 марта. В последних двух матчах в ноябре россияне уступили командам Германии и Швеции.
"Проблем в атакующей линии я не вижу, также хочу, чтобы и вы все смотрели по-другому. Сейчас врачи скажут, кто в каком состоянии. Нас ожидает игра, не относящаяся к типу рядовых, нужно не просто сыграть, а уметь играть на том уровне, который нас ждет", - сказал он.
В воскресенье российские футболисты занимались в неполном составе по причине того, что ряд игроков выступали в матчах за свои клубы. "Сегодня мы собрались в полном составе, вечером будет теория, свои определенные заключения даст медицина, тогда будем знать, что и как", - отметил он.
"Данные сборы специфичными назвать нельзя. Мы максимально использовали то время, которое предоставил нам Российский футбольный союз, команда должна была собраться еще вчера. Мы потренировались в два дня, поэтому это рабочий момент. По сопернику мы отталкиваемся от того, что есть, хотим проявить свои лучшие качества", - добавил Черчесов.
Команда находится в хорошем состоянии
В последний раз сборная России играла против бельгийцев в марте 2017 года в Сочи, в товарищеском матче соперники сыграли со счетом 3:3, причем россияне сумели отыграться, уступая со счетом 1:3. "Сегодня посмотрим эту игру, особенно второй тайм, что там нам удалось сделать. Взглянем на игру швейцарцев против бельгийцев [в Лиге наций]. Мы играем на выезде, поэтому нет разницы, как мы будем играть, в три или четыре защитника", - отметил Черчесов.
Тренер не стал говорить, будет ли ничья в Брюсселе хорошим результатом. "Мы к такой категории не относимся, игра есть игра, после матча она показывает, что могло быть, а что было на самом деле. Команда в хорошем эмоциональном состоянии. Из футболистов проиграл только Газинский ("Краснодар", в составе которого играет Газинский, уступил "Локомотиву" со счетом 0:1 - прим. ТАСС), в этом плане все в порядке", - сказал он.
"Есть задача успешно стартовать в отборочном цикле. Каждая команда имеет возможность набрать 30 очков, это определенный мини-турнир, а турнирная задача будет подсказывать, как нам играть, от чего нам отталкиваться", - добавил он.