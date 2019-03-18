Черчесов: сборная России по футболу не имеет проблем в атаке

Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет против команды Бельгии в Брюсселе 21 марта. В последних двух матчах в ноябре россияне уступили командам Германии и Швеции.

"Проблем в атакующей линии я не вижу, также хочу, чтобы и вы все смотрели по-другому. Сейчас врачи скажут, кто в каком состоянии. Нас ожидает игра, не относящаяся к типу рядовых, нужно не просто сыграть, а уметь играть на том уровне, который нас ждет", - сказал он.

В воскресенье российские футболисты занимались в неполном составе по причине того, что ряд игроков выступали в матчах за свои клубы. "Сегодня мы собрались в полном составе, вечером будет теория, свои определенные заключения даст медицина, тогда будем знать, что и как", - отметил он.

"Данные сборы специфичными назвать нельзя. Мы максимально использовали то время, которое предоставил нам Российский футбольный союз, команда должна была собраться еще вчера. Мы потренировались в два дня, поэтому это рабочий момент. По сопернику мы отталкиваемся от того, что есть, хотим проявить свои лучшие качества", - добавил Черчесов.

Команда находится в хорошем состоянии

В последний раз сборная России играла против бельгийцев в марте 2017 года в Сочи, в товарищеском матче соперники сыграли со счетом 3:3, причем россияне сумели отыграться, уступая со счетом 1:3. "Сегодня посмотрим эту игру, особенно второй тайм, что там нам удалось сделать. Взглянем на игру швейцарцев против бельгийцев [в Лиге наций]. Мы играем на выезде, поэтому нет разницы, как мы будем играть, в три или четыре защитника", - отметил Черчесов.

Тренер не стал говорить, будет ли ничья в Брюсселе хорошим результатом. "Мы к такой категории не относимся, игра есть игра, после матча она показывает, что могло быть, а что было на самом деле. Команда в хорошем эмоциональном состоянии. Из футболистов проиграл только Газинский ("Краснодар", в составе которого играет Газинский, уступил "Локомотиву" со счетом 0:1 - прим. ТАСС), в этом плане все в порядке", - сказал он.

"Есть задача успешно стартовать в отборочном цикле. Каждая команда имеет возможность набрать 30 очков, это определенный мини-турнир, а турнирная задача будет подсказывать, как нам играть, от чего нам отталкиваться", - добавил он.