Премьер-лига считает недопустимым нецензурные высказывания на канале ФК "Зенит"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) считает недопустимым употребление ненормативной лексики в публичном пространстве. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

На официальном сайте "Зенита" была организована трансляция матча 20-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы на выезде играли со "Спартаком" (1:1). Во время репортажа в эфире неоднократно использовалась ненормативная лексика.

"Мы считаем недопустимым это, мы нетерпимы к мату в публичном пространстве, такого быть не должно", - отметил директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

"Думаю, что сам канал и футбольный клуб обязаны контролировать свой контент, это недопустимо. Мы не сомневаемся, что этому будет дана соответствующая оценка и подобного больше не возникнет", - добавил Мейтин.