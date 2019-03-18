Егоров: судья Вилков ошибочно назначил пенальти в матче "Локомотив" - "Краснодар"

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Арбитр Михаил Вилков допустил ошибку, назначив пенальти в ворота "Краснодара" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Игра прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. Вилков назначил пенальти на 69-й минуте встречи, определив игру рукой у полузащитника гостей Шарля Каборе. Также судья наказал Каборе желтой карточкой, которая стала для футболиста второй в матче.

"Арбитр встречи "Локомотив" - "Краснодар" ошибочно назначил пенальти в ворота гостей, но причину такой ошибки я понимаю. Судья был в хорошем положении, видел момент с хорошего ракурса, но смутило его то, что мяч летел в створ ворот, все случилось за долю секунды. Поэтому и был назначен пенальти, к сожалению, ошибочный, потому что даже если мяч попал напрямую в руку или отрикошетил от ноги, ставить одиннадцатиметровый не следовало. Рука была в естественном положении, маленькое расстояние, поэтому было бы правильным продолжить игру", - заявил Егоров.

После 20 туров "Локомотив" набрал 35 очков и занимает третье место. "Краснодар", имея аналогичные показатели, располагается на одну строчку ниже из-за дополнительных показателей.