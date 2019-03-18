Ахметов заявил, что не испытал проблем с адаптацией в сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не испытал проблем с адаптацией в сборной России по футболу. Об этом он сообщил в понедельник журналистам после тренировки национальной команды.

В понедельник сборная России провела тренировку в Новогорске. В предстоящих отборочных матчах Евро-2020 Ахметов может дебютировать в сборной России.

"Осваиваюсь в национальной сборной нормально, проблем с адаптацией нет. Ребята пока подъезжают, поэтому все идет постепенно, мандража нет, так как многих знаю, да и коллектив хороший. Думаю, что с любым смогу найти общий язык", - сказал Ахметов.

"C Черчесовым пока индивидуально не разговаривал, просто поздоровались, он спросил как самочувствие. Буду делать все, что от меня зависит на тренировке, а шансы на мое появление на поле будет оценивать тренерский штаб", - добавил Ахметов.

Защитник национальной команды Вячеслав Караваев заявил, что испытал легкое волнение после вызова в сборную. "От вызова испытал легкое волнение, но эмоции были положительными", - сказал Караваев.

Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет против команды Бельгии в Брюсселе 21 марта.