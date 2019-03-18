Тарпищев надеется, что Шарапова сыграет на Олимпиаде в Токио в 2020 году

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, хотя ее восстановление от травмы плеча стало занимать больше времени. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Позднее она снялась с турнира из-за травмы плеча, которую продолжает залечивать.

"Нынешние травмы Шараповой тянутся шлейфом еще от первой операции на плече. Потом был перерыв, связанный с допинговыми делами, а после пришлось форсировать подготовку - организм отвык от нагрузок, - сказал Тарпищев. - Сейчас еще возраст берет свое, восстановление начинает затягиваться, но главное - желание играть, которое у Шараповой не пропало".

"Мы все надеемся, что Шарапова скорее восстановится, наберет форму и сыграет на Олимпиаде 2020 года", - сказал Тарпищев.

Шарапова, которой в апреле исполнится 31 год, является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. В данный момент россиянка занимает 29-е место в мировом рейтинге.

Ранее организаторы турнира в Штутграте объявили, что предоставили Шараповой специальное приглашение (wild card). Турнир пройдет 22-28 апреля.