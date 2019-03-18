Шляхтин встретится с главой рабочей группы IAAF Андерсеном 27 марта в Осло

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Очередная встреча президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с главой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсеном пройдет 27 марта в Осло. Как сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, во встрече также примет участие советник рабочей группы IAAF Джонатан Тейлор.

"На встрече планируется обсудить два вопроса: подписание юридического соглашения, необходимого для осуществления выплаты задолженности ВФЛА перед IAAF, и ситуация, связанная с обвинениями в адрес ВФЛА, прозвучавшими в фильме ARD о Валентине Маслакове", - сказала Юхарева.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что бывший главный тренер сборной России Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом IAAF не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова, однако Андерсен 11 марта сообщил журналистам, что IAAF запросила у ВФЛА подробные разъяснения по данному вопросу.

IAAF 5 марта прислала в ВФЛА письмо, в котором была указана точная сумма второй части долга ($460 тыс.). Она складывается из расходов на работу рабочей группы IAAF и судебных издержек по делам российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, уже сейчас долг Всероссийской федерации легкой атлетики перед IAAF составляет более $3,22 млн. Также IAAF проинформировала ВФЛА, что намерена ежеквартально присылать счета по текущим расходам, первый такой счет за период с 1 января по 31 марта 2019 года международная федерация планирует направить в конце апреля.