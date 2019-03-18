"Спартак" проведет больше тематических матчей для болельщиков в следующем сезоне КХЛ

В нынешнем сезоне КХЛ "Спартак" провел два тематических матча: 22 декабря состоялся ретро-матч, стилизованный под 90-е годы, а 5 февраля "Спартак" организовал развлекательную программу по заказу болельщиков - эту встречу на "ЦСКА-Арене" посетили 9 726 зрителей.

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московский "Спартак" постарается проводить больше тематических матчей для болельщиков в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель билетного направления клуба Антон Лаптев.

"У нас есть основная задача - стремиться к аншлагу на каждом матче, но понятно, что ни с каждым соперником есть такой спрос, который помогает нам ее выполнить, поэтому мы и реализуем различные тематические матчи - ретро-матч, матч болельщиков, которые помогают двигаться к этой цели, - сказал Лаптев. - В следующем сезоне постараемся таких матчей создать еще больше, чтобы опять же двигаться дальше и расти еще больше. Сама динамика роста у нас была еще больше, чем в прошлом году: около 30% рост посещаемости, рост продаж билетов и доходов от них. Плановый показатель был в районе 20%, поэтому здесь мы перевыполнили задачу".

Международная федерация хоккея в понедельник опубликовала рейтинг посещаемости матчей европейских клубов в сезоне-2018/19. "Спартак" (13-е место в общем списке; среднее количество болельщиков - 8341) впервые оказался в списке ниже ЦСКА (12-е место; 8501).

"У нас не было задачи опередить ЦСКА, у нас была задача, которая вписывается в нашу стратегию развития клуба, развития посещаемости, роста продаж билетов, и мы двигались согласно ей. Для ЦСКА нынешний сезон переломный в плане новой арены, у них современный клуб с хорошим подбором хоккеистов и хорошим спортивным результатом, поэтому такой их рост не удивляет, они молодцы. Мы делали свою работу в рамках своей стратегии, поэтому какой результат получился - такой получился", - добавил Лаптев.

В истории выступления "Спартака" в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно три ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра "Спартака" с финским "Йокеритом" в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год матч красно-белых с "Локомотивом" в "ВТБ Ледовом дворце" [нынешнее название - "ЦСКА-Арена"] прошел в атмосфере 1946 года, когда "Спартак" провел первый матч в чемпионате СССР. В 2018 году "Спартак" в рамках ретро-матча играл с братиславским "Слованом", атмосфера на арене была стилизована под 80-е годы.

Статистика посещения матчей КХЛ

Самым посещаемым клубом КХЛ снова стал петербургский СКА (второе место в общем рейтинге; средняя посещаемость - 13016), далее в рейтинге идут минское "Динамо" (8; 9495), хельсинкский "Йокерит" (10; 8768), ярославский "Локомотив" (14; 7876), казанский "Ак Барс" (19; 7119), челябинский "Трактор" (21; 7026), магнитогорский "Металлург" (22; 6964), рижское "Динамо" (25; 6669), братиславский "Слован" (28; 6450), астанинский "Барыс" (29; 6448), уфимский "Салават Юлаев" (32; 6176), хабаровский "Амур" (36; 6031), новосибирская "Сибирь" (39; 5985), московское "Динамо" (40; 5869), "Сочи" (45; 5711), екатеринбургский "Автомобилист" (50; 5427), нижегородское "Торпедо" (52; 5292), омский "Авангард" (64; 4745), владивостокский "Адмирал" (82; 4211), подольский "Витязь" (90; 3891). Всего в списке 100 команд.

В рейтинге самых посещаемых лиг регулярного сезона Европы и Азии КХЛ занимает вторую строчку, средняя посещаемость в лиге составила 6397 человек. На первом месте Швейцарская национальная лига, где среднее количество болельщиков составило 6949 человек.