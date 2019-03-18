{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Биатлонист Фуркад не включен в состав сборной Франции на заключительный этап КМ

Этап в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта
Мартен Фуркад Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Мартен Фуркад
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции на заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19, который пройдет в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Франции.

В субботу в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная Франции заняла шестое место. Перед последней стрельбой французы боролись за второе место с командой Германии, однако Фуркад допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Также французский биатлонист впервые с 2009 года остался без медалей чемпионата мира.

Cборную Франции на заключительном этапе Кубка мира представят Аристид Бегю, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Симон Фуркад, Антонин Гигонна и Эмилье Жаклен. У женщин в Холменколлен отправятся Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Каролин Коломбо и Жюлия Симон.

Помимо пяти золотых медалей Олимпиады, Фуркад является 11-кратным чемпионом мира и семикратным победителем общего зачета Кубка мира, что является рекордом турнира. В текущем сезоне Фуркад занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.

Теги
Кубок мира по биатлону
РУСАДА встревожено ростом допинговых нарушений у атлетов из Федерации пауэрлифтинга России
Согласно информации, предоставленной РУСАДА, в настоящее время отбывают наказание за нарушение антидопинговых правил 55 отечественных пауэрлифтеров
Читать полностью