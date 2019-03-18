Биатлонист Фуркад не включен в состав сборной Франции на заключительный этап КМ

ТАСС, 18 марта. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции на заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19, который пройдет в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных видов спорта Франции.

В субботу в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная Франции заняла шестое место. Перед последней стрельбой французы боролись за второе место с командой Германии, однако Фуркад допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Также французский биатлонист впервые с 2009 года остался без медалей чемпионата мира.

Cборную Франции на заключительном этапе Кубка мира представят Аристид Бегю, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Симон Фуркад, Антонин Гигонна и Эмилье Жаклен. У женщин в Холменколлен отправятся Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Каролин Коломбо и Жюлия Симон.

Помимо пяти золотых медалей Олимпиады, Фуркад является 11-кратным чемпионом мира и семикратным победителем общего зачета Кубка мира, что является рекордом турнира. В текущем сезоне Фуркад занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.