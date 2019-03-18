Российские легкоатлеты не выступят на чемпионате мира по кроссу в Дании

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ни один российский спортсмен не выступит на чемпионате мира по легкоатлетическому кроссу, который пройдет 30 марта в датском Орхусе. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Российские легкоатлеты из-за отстранения ВФЛА имеют возможность выступать на международных стартах только при наличии нейтрального статуса.

"Старший тренер группы выносливости Дмитрий Зорин сообщил мне, что никто из наших спортсменов на чемпионат мира по кроссу в Данию не поедет", - сказала Юхарева.

На чемпионате Европы по кроссу, который проходил в декабре в Нидерландах, выступали два россиянина. Егор Николаев занял 52-е место, Артем Алексеев - 59-е.