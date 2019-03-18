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Лыжник Устюгов не выступит на чемпионате России

Спортсмен продолжает восстанавливаться от повреждения
Сергей Устюгов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 18 марта. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не примет участия в чемпионате России, который пройдет в Архангельской области. Об этом спортсмен сообщил в понедельник в своем Instagram.

В понедельник глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Устюгову может потребоваться операция из-за проблем со здоровьем. 26-летний лыжник заявил, что ему не потребуется хирургическое вмешательство, в настоящий момент спортсмен продолжает восстановление от повреждения.

"Спасибо всем, что переживаете, со мной все нормально. Операции никакой не предстоит, на чемпионате России выступать не планирую", - говорится в сообщении.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.

Чемпионат России пройдет в Архангельской области с 29 марта по 7 апреля.

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