Лыжник Устюгов не выступит на чемпионате России

ТАСС, 18 марта. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не примет участия в чемпионате России, который пройдет в Архангельской области. Об этом спортсмен сообщил в понедельник в своем Instagram.

В понедельник глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Устюгову может потребоваться операция из-за проблем со здоровьем. 26-летний лыжник заявил, что ему не потребуется хирургическое вмешательство, в настоящий момент спортсмен продолжает восстановление от повреждения.

"Спасибо всем, что переживаете, со мной все нормально. Операции никакой не предстоит, на чемпионате России выступать не планирую", - говорится в сообщении.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.

Чемпионат России пройдет в Архангельской области с 29 марта по 7 апреля.