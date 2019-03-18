Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в апреле в Сочи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в конце апреля в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального оператора комплекса ГТО.

Сообщается, что участниками мероприятия, которое пройдет в рамках Всероссийской недели охраны труда с 23 по 28 апреля в Сочи, станут трудовые коллективы крупнейших предприятий страны - известных государственных организаций, заводов и корпораций.

Согласно регламенту, в состав каждой команды войдут 8 участников (1 мужчина, 1 женщина в возрасте 20-29 лет, 1 мужчина, 1 женщина в возрасте 30-39 лет, 1 мужчина, 1 женщина в возрасте 40-49 лет, 1 мужчина, 1 женщина в возрасте 50-59 лет), соответствующих VI-IX возрастным ступеням комплекса ГТО. Работники представят трудовой коллектив по итогам отборочных состязаний. Одним из обязательных условий допуска к участию в фестивале является опыт работы на предприятии не менее 6 месяцев и выполнение нормативов комплекса ГТО на знак отличия.

Соревновательная часть программы пройдет 24-27 апреля на базе ФГБУ "Юг Спорт" при участии квалифицированных судей из Краснодарского края и организационно-методической помощи регионального оператора комплекса ГТО. Участники выполнят испытания на силу, выносливость и гибкость. По итогам набранных очков с применением специальной подсистемы "Фестивали" (экспериментальная 100-очковая таблица) будут определены лучшие в личном и общекомандном зачетах.

"Учитывая социальную значимость задачи, поставленной президентом Российской Федерации, а также перспективы развития комплекса ГТО как инструмента вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом до 55% населения к 2024 году, к участию в комплексе активно привлекаются трудовые коллективы. Комплекс ГТО и участие предприятий в фестивалях становятся элементами корпоративной культуры, эффективным механизмом сплочения коллектива, наряду с улучшением общего состояния здоровья. А последнее - залог не только долголетия и хорошего настроения, но и повышения производительности труда", - заявил заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов, чьи слова ТАСС предоставили в пресс-службе оператора.