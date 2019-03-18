РУСАДА встревожено ростом допинговых нарушений у атлетов из Федерации пауэрлифтинга России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выражает серьезную озабоченность по поводу большого количества нарушений антидопинговых правил, которые допустили спортсмены из Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По информации ТАСС, Российское антидопинговое агентство на днях выявило ряд грубых нарушений со стороны инспекторов коммерческой тестирующей организации "Антидопинговая инициатива" из подмосковного Сергиева Посада, которая тестировала российских пауэрлифтеров по заказу Международной федерации пауэрлифтинга. Федерация пауэрлифтинга России, в свою очередь, пренебрегая всеми антидопинговыми законами, предварительно уведомляла своих спортсменов о грядущих тестированиях, в том числе через социальные сети.

"Ситуация в российском пауэрлифтинге складывается очень сложная, - отметила Пахноцкая. - В этом виде спорта, не являющемся олимпийским, за последний год выявлено очень много случаев нарушений антидопинговых правил. И та "медвежья помощь" со стороны инспекторов "Антидопинговой инициативы" и самой Федерации пауэрлифтинга России только ухудшает положение".

Согласно информации, предоставленной РУСАДА, в настоящее время отбывают наказание за нарушение антидопинговых правил 55 отечественных пауэрлифтеров, 27 из которых были дисквалифицированы в 2018 году. К примеру, Федерацией тяжелой атлетики России в 2018 и 2019 году было наказано за допинг 10 спортсменов из 52, отбывающих к настоящему времени дисквалификации.

"Хочу заметить, что тяжелая атлетика входит в олимпийскую программу, представители этого вида спорта, в отличие от пауэрлифтеров, находятся под очень пристальным вниманием антидопинговых служб", - подчеркнула Пахноцкая. За январь и февраль 2019 года инспекторы допинг-контроля РУСАДА провели тестирование 16 представителей пауэрлифтинга и 107 тяжелоатлетов.