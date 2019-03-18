Матч чемпионата России по футболу "Спартак" - ЦСКА пройдет 6 апреля

ТАСС, 18 марта. Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА состоится 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликовавшая на официальном сайте календарь игр до конца турнира.

Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена", начало - 19:00 мск.

Также в матче 22-го тура действующий чемпион России московский "Локомотив" примет петербургский "Зенит", встреча пройдет 7 апреля, а в 24-м туре "Локомотив" дома сыграет с ЦСКА (20 апреля). "Краснодар" в тот же день сыграет на домашнем поле против "Зенита, а в матче 26-го тура краснодарский клуб примет ЦСКА (28 апреля). Помимо этого, в матче 28-го тура ЦСКА на выезде сыграет с "Зенитом" 12 мая (начало - 19:00 мск).

В рамках заключительного тура РПЛ, который пройдет 16 мая, состоятся матчи ЦСКА - "Крылья Советов", "Ахмат" - "Ростов", "Зенит" - "Енисей" , "Динамо" - "Арсенал", "Краснодар" - "Рубин", "Анжи" - "Урал", "Локомотив" - "Уфа", "Оренбург" - "Спартак". Все встречи последнего тура начнутся в 14:00 мск.

Кроме того, стали известны даты стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, в которых встретятся третья и четвертая команды по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги с 14-й и 13-й командой РПЛ соответственно. Первые матчи пройдут 30 мая, ответные - 2 июня.

После 20 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 41 очко, вторым идет ЦСКА (36 очков), третьим - "Локомотив" (35). В зоне стыковых матчей находятся екатеринбургский "Урал" (23) и махачкалинский "Анжи" (18), последние два места в турнирной таблице занимают "Уфа" (16) и красноярский "Енисей" (11).