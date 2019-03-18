Боец ММА Балаев провел поединок за чемпионский титул ACA с переломом ноги

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Марат Балаев провел поединок против Салмана Жамалдаева за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) со сломанной ногой. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Поединок за титул чемпиона ACA в полулегком весе прошел 16 марта в Петербурге, Балаев уступил решением судей. Оба спортсмена получили значительные повреждения. Позднее у Балаева были диагностированы переломы носа и малоберцовой кости левой ноги со смещением.

"Четыре с половиной раунда Марат провел со сломанной ногой, это многого стоит. Эти два парня продемонстрировали лучший бой из всех, которые я видел за последние несколько лет. Они оба выложились больше чем на сто процентов. Новость о том, что он дрался почти весь бой с травмой, произвела на меня огромное впечатление", - сказал Яценко.

"Марат - настоящий пример подрастающему поколению и всем нам, он проявил истинное мужество и несгибаемую волю. От себя лично выражаю ему огромное уважение. Марат уступил решением судей Жамалдаеву, но полностью оправдал свое прозвище - Мотиватор", - добавил собеседник агентства.

На счету 43-летнего Балаева в ММА 10 побед, 1 поражение.