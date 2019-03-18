Анкипанс останется на посту главного тренера рижского "Динамо" в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Главный тренер рижского хоккейного клуба "Динамо" Гиртс Анкипанс продолжит работу на своем посту в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Контракт со специалистом истекал в конце нынешнего сезона. "Подведя итоги этого сезона, мы приняли решение, что главный тренер рижского "Динамо" останется на следующий год, - сказал Савицкис. - Мы обычно контракт делаем на один год с возможностью продления еще на два".

"По большому счету мы оценили сезон как положительный - нам удалось создать команду, которая показала очень хороший уровень игры. Команда стала реально командой, нам не хватило всего одного очка до плей-офф, команда снова завоевала доверие зрителей, что немаловажно. Я думаю, что тренерский штаб и в целом вся команда не подвела наши ожидания, показала высочайший уровень мастерства, которым они сегодня располагают. Победили очень хорошие команды за счет мотивации, борьбы и самоотверженной игры, хотя иногда мастерства не хватало", - добавил Савицкис.

Савицкис отметил, что клуб хотел бы продлить контракт с одним из лучших бомбардиров команды и участником Матча звезд КХЛ, защитником Мэтью Майоне. В 58 матчах регулярного чемпионата Майоне набрал 46 очков (11 шайб + 35 передач).

"С каждым игроком отдельная ситуация, отдельный разговор. Нам он нравится, мне лично симпатично, как он играет и ведет себя в команде, вообще интересный человек, поэтому мы хотели бы с ним продолжить сотрудничество. Я не скрываю, что Майоне нравится нам, если будут правильные критерии, на основе которых мы разбираем игроков, тогда мы сделаем все, чтобы он остался", - заключил Савицкис.

Рижское "Динамо" закончило сезон-2018/19 в Континентальной хоккейной лиге на девятом месте.