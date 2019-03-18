Главный тренер ХК "Давос" Витолиньш ведет переговоры о продлении контракта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Давос" Харийс Витолиньш ведет переговоры с руководством о продлении контракта, но может покинуть команду в конце текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Маркус Гларнер.

Витолиньш пришел в "Давос" в декабре 2018-го после отставки Арно дель Курто, который возглавлял клуб на протяжении 22 лет. Контракт Витолиньша, которому в апреле исполнится 51 год, рассчитан до конца сезона-2018/19.

"Руководство ведет активные переговоры с латвийским специалистом. Если команда останется в высшей лиге, то вероятность продления контракта высока", - сказал Гларнер.

Ранее генеральный директор и первый вице-президент московского клуба "Спартак" Алексей Жамнов сообщил, что Олег Знарок является одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака". Руководство согласовало кандидатуру Знарка, но пока официально он не утвержден в должности.

В России Витолиньш работал помощником Знарка в таких клубах, как ХК МВД (2008-2010), московское "Динамо" (2010-2015) и петербургский СКА (2016-2018), а также в национальной сборной России. Кроме того, латвийский специалист работал главным тренером "Динамо" (2014-2015) после того, как Знарок возглавил сборную России. Под руководством Знарка и Витолиньша клубы трижды становились обладателями Кубка Гагарина ("Динамо" - 2011/12, 2012/13; СКА - 2016/17), а сборная завоевала золото Олимпиады-2018 и стала чемпионом мира (2014), а также завоевала серебро и две бронзовые медали.

По результатам регулярного чемпионата сезона-2018/19 "Давос" занял предпоследнее, 11-е место, набрав в 50 матчах 51 очко. Сейчас команда борется за возможность остаться в следующем году в Национальной лиге Швейцарии. "Давос" является самым титулованным клубом в истории турнира, на счету команды 31 титул. Последний раз клуб покидал высший дивизион в 1990 году.